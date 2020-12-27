'Hastayı halayda bulduk'

Filyasyon ekibinde yer alan diş hekimi Emre Yoldaş, şahit oldukları enteresan olayı şöyle anlattı: “Mümkün olduğu kadar kişinin kimliğini hasta mahremiyeti açısından koruyoruz. Ama ulaşamadığımız durumda komşusundan, yakınından bilgi alıyoruz.

Şüpheli birinin komşusuna denk geldik. ‘Falanca kişi şurada halay çekiyor’ dedi. Şaşırdık biz. Hemen uygun şekilde müdahale ettik duruma.”