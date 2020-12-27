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Şaduman UNUTMAZ - Burak TEKİN / DHA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

'Hastayı halayda bulduk'

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'Hastayı halayda bulduk'
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Ankara’da salgın ile mücadele eden filyasyon ekiplerinin koronavirüsün izini sürerken yaşadıkları ilginç olaylar şaşırttı.

Filyasyon ekibinde yer alan diş hekimi Emre Yoldaş, şahit oldukları enteresan olayı şöyle anlattı: “Mümkün olduğu kadar kişinin kimliğini hasta mahremiyeti açısından koruyoruz. Ama ulaşamadığımız durumda komşusundan, yakınından bilgi alıyoruz.

Şüpheli birinin komşusuna denk geldik. ‘Falanca kişi şurada halay çekiyor’ dedi. Şaşırdık biz. Hemen uygun şekilde müdahale ettik duruma.”

Hastayı halayda bulduk

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