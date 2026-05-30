Hastaya yumruk atan doktora 2.5 yıl istendi

Dr. Furkan V., Mustafa Kuşkonmaz'ı muayene ettikten sonra serum yazdı. Mustafa Kuşkonmaz, serumun bitmesinin ardından ilaç yazması için tekrar Dr. Furkan V.’nin yanına gittiğinde aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile yaşanan arbedede Dr. Furkan V., Mustafa Kuşkonmaz'ın yüzüne yumruk attı.

Mustafa Kuşkonmaz'ın sol gözünde yüzde 30 görme kaybı meydana geldi. Mustafa Kuşkonmaz ve Abdurrahman Kuşkonmaz’ın şikâyeti sonrası Dr. Furkan V. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Furkan V. hakkında Mustafa Kuşkonmaz’a karşı ‘basit yaralama’ suçundan 1.5 yıla kadar, Abdurrahman Kuşkonmaz'a karşı da 'basit yaralamaya teşebbüs' suçundan 1 yıla kadar olmak üzere toplam 2.5 yıla kadar hapis istemiyle Kırıkhan 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Dr. Furkan V. iddianamede yer alan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Furkan V., Mustafa Kuşkonmaz’ın kendisinden 2 gün rapor yazmasını istediğini ancak kabul etmeyince Kuşkonmaz’ın hakaret ettiğini, bu nedenle aralarında itekleme yaşandığını ve Kuşkonmaz’a yumruk atmadığını söyledi. Mustafa Kuşkonmaz ise ifadesinde, Dr. Furkan V.'nin önce hakaret ettiğini, ardından yumruk attığını belirtti.