Hastası nefes aldı! O zaman dans

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Dr. Adnan Menderes Vural'ın koruyucu giysileriyle Michael Jackson'ın şarkısı eşliğinde dans edip ‘moon walk’ yapması sosyal medyada büyük beğeni topladı. "Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyım. Meslekte 11. yılım. Şu anda Hacettepe Üniversitesi'nde Yoğun Bakım Bilim dalında yan dal programındayım ve COVID yoğun bakım ünitesinde çalışıyorum” diyen 34 yaşındaki doktor, sevincini şöyle anlattı: “Sabah viziteden sonra, bir haftadır solunum cihazında takip ettiğimiz, ileri yaş hastamızın değerlerinin iyiye gittiğini gördük. Nefes borusuna yerleştirdiğimiz entübasyon tüpünü çekip hastamızı solunum cihazından ayırmaya karar verdik. Bu durum ekip olarak bizleri çok sevindirdi. İşlem öncesinde kişisel koruyucu ekipmanlarımızı giydim ve sevinçliydim. Tabii doğal olarak bu sevinç ruhunuzdan bedeninize de yansıyor. Bendeki yansıması da dans etmeyi sevdiğim için bu şekilde oldu. Sonrasında hastamızı başarılı bir şekilde solunum cihazından ayırdık. Onun nefes alırken yaşadığı mutluluğu görmek bizleri de çok mutlu etti.”