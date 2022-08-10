Hastası ‘Beynimde çip var Amerika beni dinliyor’ dedi... Ölümden döndü

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Nöroloji uzmanı Dr. Oktay Kapan, Duman’a, benzer şikâyetten dolayı daha önce MR çekildiğini ve beyninde bir şey olmadığını söyledi. Bunun üzerine Serhan Duman, ruhsatsız tabancasını çıkarıp doktoru tehdit etti. Silahın üzerine atlayarak 15 dakika direnen doktor, dışarıya seslenerek yardım istedi. Kapıdaki hasta ve yakınlarının müdahalesi ile Dr. Kapan, kurtulmayı başardı. Tehditler savurmaya devam eden Duman, hastaneye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet’teki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Duman, tutuklandı. Serhan Duman’ın 3 farklı suç kaydının da olduğu belirtildi.

‘15 DAKİKA BOĞUŞTUK’

Yaşadıklarını anlatan Dr. Oktay Kapan, “Hayati ve üzücü bir olaydı. MR’ında da hiçbir şey yoktu, kendisine bunu anlattığımda çok büyük tepkiler gösterdi. 15 dakika boğuştuk. Her an silah patlayabilirdi. İkimizden biri de ölebilirdi” dedi.