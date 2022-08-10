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Hastası ‘Beynimde çip var Amerika beni dinliyor’ dedi... Ölümden döndü

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#Elazığ#Doktor#Darp
Hastası ‘Beynimde çip var Amerika beni dinliyor’ dedi... Ölümden döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 07:00

Elazığ’da Serhan Duman önceki gün öğle saatlerinde özel bir hastaneye gitti. “Beynimde çip var, Amerika beni dinliyor. Tespit et, çıkar” diyen Duman, randevu aldığı doktordan MR talebinde bulundu.

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Nöroloji uzmanı Dr. Oktay Kapan, Duman’a, benzer şikâyetten dolayı daha önce MR çekildiğini ve beyninde bir şey olmadığını söyledi. Bunun üzerine Serhan Duman, ruhsatsız tabancasını çıkarıp doktoru tehdit etti. Silahın üzerine atlayarak 15 dakika direnen doktor, dışarıya seslenerek yardım istedi. Kapıdaki hasta ve yakınlarının müdahalesi ile Dr. Kapan, kurtulmayı başardı. Tehditler savurmaya devam eden Duman, hastaneye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet’teki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Duman, tutuklandı. Serhan Duman’ın 3 farklı suç kaydının da olduğu belirtildi.

‘15 DAKİKA BOĞUŞTUK’

Yaşadıklarını anlatan Dr. Oktay Kapan, “Hayati ve üzücü bir olaydı. MR’ında da hiçbir şey yoktu, kendisine bunu anlattığımda çok büyük tepkiler gösterdi. 15 dakika boğuştuk. Her an silah patlayabilirdi. İkimizden biri de ölebilirdi” dedi.

 

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#Elazığ#Doktor#Darp

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