Hastası başına bela oldu

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İstanbul’da yaşayan B.S., 15 yıldır psikolog olarak çalışıyor ve danışmanlık hizmeti veriyordu. İddiaya göre, mühendis E.S.U. 3 yıl önce psikolog B.S. ile iletişime geçerek internet üzerinden (online) danışmanlık hizmeti almak istediğini belirtti. Psikolog B.S.’den 10 seans danışmanlık hizmeti alan E.S.U. şehir dışından döndüğü için görüşmeye yüz yüze devam etmek istedi. E.S.U.danışmanlık hizmeti sırasında psikolog B.S.’yi akşam yemeğine davet etti ve bu doğrultuda rezervasyon yaptırdığını söyledi. E.S.U.’nun bu etik dışı yaklaşımına olumsuz yanıt veren psikolog B.S., hastalarıyla danışman-terapist dışında görüşmediğini ifade etti. Bunun üzerine 1 yıl seanslara gelmeyen E.S.U., psikolog B.S.’ye rahatsız edici mesajlar göndermeye başladı. Mesajlara cevap vermeyen B.S., eski hastasının cep telefonunu engelledi.

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‘SOYADINI DEĞİŞTİR YOKSA KÖTÜ OLACAK’

E.S.U.’nun, e-posta ve sosyal medya üzerinden taciz içerikli mesajlar göndermesinin ardından avukatı aracılığı ile İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran psikolog B.S., korunma talebinde bulundu. Psikolog B.S.’nin avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede özetle, “Müvekkil evlendiği için sosyal medya üzerinden soyadını da değiştirmiştir. Bunu gören E.S.U., ‘Değiştir soyadını, sen benimsin, ben de seninim. Uzadıkça kötü olacak biliyorsun. Yapma çiçeğim, yeter. Benimle evlenir misin?’ şeklinde birçok mesaj göndermiştir. Bununla yetinmeyen E.S.U., müvekkilin işyerine gelerek görüşmek istediğini söylemiştir. Müvekkil, ruh sağlığının yerinde olmadığını, bir psikiyatriste başvurması gerektiğini, kendisiyle hiçbir şeklide görüşmeyeceğini meslek etiği çerçevesinde E.S.U.’ya ifade etmiştir. Bu sırada müvekkilin hamile olduğunu gören E.S.U., o günden sonra daha agresif ve ısrarcı davranmaya başlamıştır. Müvekkil, E.S.U.’nun sanrılar gördüğünü, ruh sağlığının yerinde olmadığını bilmekte ve olası bir sanrı anında kendisine ve ailesine zarar verebileceği endişesi ile yaşamaktadır. Müvekkil, 8 aylık bebeğini de düşünerek işyerine gidememekte, hatta evden bile çıkamamaktadır. Müvekkilin ve ailesinin güvenliğinin sağlanması için korunma talep ediyoruz” denildi.

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Talebi kabul eden İstanbul Aile Mahkemesi, mühendis E.S.U.’nun 1 ay boyunca psikolog B.S.’ye ve yakınlarının bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına karar verdi.