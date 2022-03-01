Hastanın tekmelediği hemşire Kamer Yurt Dizdar, saldırı anını anlattı

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Olay, 26 Şubat günü saat 04.30 sıralarında Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen Sema Bekdemir, rahatsızlanınca 4 arkadaşı tarafından hastaneye getirildi. Burada Bekdemir'e serum takıldı. Bir süre sonra Bekdemir'in yanına hemşire Kamer Yurt Dizdar gelerek biten serumu çıkardı. Serumun takıldığı yerin kanamaması için pamukla koluna bastırmasını söyleyen Dizdar'a Bekdemir, kolunun uyuştuğunu, bu nedenle bastıramayacağını belirterek, işlemi kendisinin yapması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine hemşire Dizdar, Bekdemir'in kolundaki pamuğu sargı bandıyla bantladı. Bu sırada ayağa kalkan Bekdemir, sırtı dönük halde yürüyen Dizdar'a saldırdı. Hemşirenin saçını çeken, tekme atıp darbeden Bekdemir, hastanenin güvenlik görevlilerince sakinleştirildi. 'Beyaz kod' ile olay yerine gelen polis, Bekdemir'i gözaltına aldı. Emniyete götürülen Sema Bekdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, taraflar ise birbirlerinden şikayetçi oldu.

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SALDIRI ANINI ANLATTI

Mesai arkadaşlarının destek verdiği hemşire Kamer Yurt Dizdar, hastane önünde yaşadığı saldırı anlarını anlattı. Arkasını döndüğü sırada kadının saçlarına asıldığını söyleyen Dizdar, "Hiç tanımadığım, aramda bir sürtüşme geçmeyen, bir laf çarpışması olmayan, asla kötü davranmadığım, hakaret etmediğim bir insanın gelip aniden arkamdan saldırması hiç güzel bir şey değil. Bırakın sağlıkçı olmayı, ben bir kadınım. Onu da geçtim ben bir insanım, bunu kendine nasıl yakıştırıyor anlamıyorum. Öyle bir konuma geldik ki artık ben hastaneye girmek istemiyorum. Psikiyatriden destek alıyorum, ilaç başladılar, hiç güzel bir şey değil, hiç anlatılacak bir şey de değil. Artık severek geldiğim hastaneye gelmek istemiyorum. Yanımda biri olmadan dışarı çıkmak istemiyorum, sürekli arkama bakma gereği hissediyorum. Ben bunların hiçbirini hak ettiğimi düşünmüyorum" diye konuştu.