Hastanın kafatasına 3 boyutlu yazıcıyla üretilen yapay kemik yerleştirildi

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, kafa travması kaynaklı beyin kanaması geçiren Gökhan Keskinkılıç'ın kafatası için 3 boyutlu yazıcıyla yapay kemik yapıldı. Kemik kafatasına yerleştirilirken, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Yakup Çetinkaya, Gökhan Keskinkılıç'ın geçirdiği kafa travmasına bağlı beyin kanaması rahatsızlığıyla hastaneye getirildiğini, hastaya Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Kaya ve Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Yakar'ın müdahale ettiğini söyledi. Hayati fonksiyonlarının devam etmesi ve beyin ödemine engel olunması için hastanın kafatası kemiğini çıkardıklarını belirten Çetinkaya, "Kafatası kemiği, yerine yerleştirilmek amacıyla hastanın karnında saklanıyor. Bu zaten bütün dünyada uygulanıyor. Yalnız bazen çeşitli sebeplerden dolayı bu saklanan kafatası kemiği küçülüyor ve eski yerine konamayacak hale geliyor. Bu durumda yapay kemikler oluşturuluyor. Şimdiye kadar uygulanan yöntemler çok pahalı, titanyumdan yapılan malzemeler konuluyordu. Metil metakrilat adlı maddeden tamamıyla arkadaşlarımızın çalışmaları sonucu hastaya özel kemik oluşturularak kafatasına yerleştirildi. Hastamızın normal bir kozmetik görünüşe kavuşmasını sağladık" diye konuştu.



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Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Öğretim Üyesi Kaya hastanın karnına koydukları kemikte 2 santimetre kadar küçülme meydana geldiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde görevli asistan Enes Kesen ile yaptığımız bir programla hastanın tomografilerini kullanarak 3 boyutlu yazıcıdan 200 lira gibi bir maliyetle yapay kemik ürettik. Başarılı bir ameliyat oldu. Bunu yapay bir kemikle uygun maliyetle SGK'ye hiçbir yük olmadan çok cüzi bir miktara yapmış olduk. Hastaların herhangi bir maddi kaybı olmadı, normal kemiğiyle bu kemik arasında hiçbir fark yok."

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Gökhan Keskinkılıç da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek doktorlara teşekkür etti.