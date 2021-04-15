Hastaneyi birbirine katmışlardı... Vandallık yanlarına kalmadı

Sivas’ta ayağında kırık şüphesi bulunan Y.Ö. (43), önceki gün 19.30 sıralarında Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Hastayla birlikte acil servise gelen yakınlarını, iddiaya göre güvenlik personeli içeride kalabalık oluşturmamaları yönünde uyardı. Çıkan tartışmada hasta yakınları, 6 özel güvenlik elemanı ve sağlık çalışanlarına saldırarak acil servise de zarar verdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırılan saldırıda, hasta yakınlarından 2’si kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından hastaneye giderek bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Bu olayı kınıyorum ve takip edeceğim. Salgın sürecinde üst düzey bir gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Adli ve idari makamlar ne gerekiyorsa gereğini yapacaktır. Suçlulara hesabı sorulacaktır” dedi.

SALDIRGANLARA CEZA YAĞDI

Hastanenin acil servisinde sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine saldırdığı için gözaltına alınan 9 kişiye, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 427’şer lira, maske takmadıkları için 900’er lira olmak üzere 11 bin 943 lira ceza kesilmesi için tutanak tutuldu. Polis ekipleri ayrıca bu kişilerin hastaneye geldikleri 2 araca da çeşitli maddelerden 1467 lira trafik cezası uygulayarak, araçları trafikten men etti. Gözaltına alınan şüphelilerden Ali Özdemir (57) ve Gökhan Özdemir (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden A.Ü. (50), savcılık sorgusu sonrası serbest kalırken, M.Ö. (22), V.Ö. (24), İ.Ü. (25), Ş.B.(44), M.Ö. (17) ve S.Ö. (36) de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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