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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 15:47 | Son Güncelleme:

Hastaneye giren hamile kedi, götürüldüğü hayvan hastanesinde doğum yaptı

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Hastaneye giren hamile kedi, götürüldüğü hayvan hastanesinde doğum yaptı
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BOLU'da, özel bir hastaneye giren hamile kedi, götürüldüğü hayvan hastanesinde 3 yavru dünyaya getirdi.

Hastaneye giren hamile kedi, götürüldüğü hayvan hastanesinde doğum yaptı
Sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi'ndeki özel hastaneye hamile bir kedinin girdiğini gören sağlık çalışanları, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Hastaneye gelen belediye ekipleri, doğurmak üzere olan kediyi alarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Hastanede 3 yavru dünyaya getiren kedi, koruma altına alındı.

 

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