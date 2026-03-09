×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıktı, 4 gündür kayıp

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kayıp Kadın#Güvenlik Kamerası
Hastaneye gidiyorum diyerek evden çıktı, 4 gündür kayıp
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 19:45

 ADANA’da ‘hastaneye gidiyorum’ diyerek evden çıkan evli ve 1 çocuk annesi Hatice Musabeyli’den (30), 4 gündür haber alınamıyor.

Haberin Devamı

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde yaşayan, evli ve 7 yaşında bir kız çocuğu annesi Hatice Musabeyli, 6 Mart sabahı “Hastaneye gidiyorum” diyerek evden çıktı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen ve telefonuna ulaşılamayan Musabeyli için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Üzerinde yeşil bir pardösü ile evden çıkan Musabeyli'nin kaybolmadan önceki son görüntüleri bir evin ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Musabeyli'yi bulmak için çalışma başlattı.

Hastaneye gidiyorum diyerek evden çıktı, 4 gündür kayıp

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Kayıp Kadın#Güvenlik Kamerası

BAKMADAN GEÇME!