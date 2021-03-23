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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Hastaneye giderken otomobil çarptı; 13 gün sonra hayatını kaybetti

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Hastaneye giderken otomobil çarptı; 13 gün sonra hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te, 13 gün önce hastaneye giderken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Hüseyin Kaya (72), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hüseyin Kaya, 11 Mart günü göz tedavisi yaptırmak için hastaneye gitmek üzere evden çıktı. Tüfekçi Yusuf Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kaya'ya, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kaya, çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kaya, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Kaya'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, Kaya'nın ölümüne yol açan otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Hastaneye giderken otomobil çarptı; 13 gün sonra hayatını kaybetti

 

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