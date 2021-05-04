Hastaneye başvuru yarıya düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede Trakya Değerlendirme Toplantısı için dün Edirne’deydi. Bakan Koca, şu bilgileri verdi:

BELİRTİSİ OLANA TEST

- Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız bazı değerlendirmeler görüyoruz. Testler, semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalar ile birlikte temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir.

- Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur.

- Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz. Hedefimiz, alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak.

- Daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkıyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. BioNTech aşısı ise haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doza ulaşacak.

18 YAŞ ÜSTÜNE AŞI

- Haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı istiyoruz. Dolayısıyla şu an toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon aşıdan bahsediyoruz.

- Yarından (bugünden) itibaren bütün muhtar kardeşlerimizin aşılama takvimi başlamış olacak.

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