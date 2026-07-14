×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hastaneye ateş açıp, o anları kaydettiler… Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Özel Hastane#Silahlı Saldırı
Hastaneye ateş açıp, o anları kaydettiler… Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 18:30

DİYARBAKIR’da özel hastaneye silahlı saldırı düzenleyip, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 10 Temmuz’da gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Şanlıurfa kara yolunda bulunan bir özel hastanenin önünde meydana geldi. Hastane önüne gelen iki şüpheli, yanlarında getirdikleri tabancalarla ateş açtı. Şüpheliler, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastanede hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından şüphelileri tespit etti. Takibe alınan 2 şüpheli, ekiplerin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Özel Hastane#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!