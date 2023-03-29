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Hastanenin dış cephe camı, otomobilin üstüne düştü

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#Siirt#Hastane#Otomobil
Hastanenin dış cephe camı, otomobilin üstüne düştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 16:45

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin dış cephe camı, etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde, hasar oluştu.

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Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 8’inci katından kopan dış cephe camı, otoparkta park halindeki Erhan Keskin’e (40) ait otomobilin üzerine düştü. Araçta hasar oluştu.

Facianın eşiğinden döndüklerini belirten Erhan Keskin, “Eşim aracı, sabah otoparka park edip, hastaneye gidiyor. İşlerini bitirdikten sonra aracın başına geldiğinde, camının dağıldığını görüyor. Aracımızda şu anda maddi bir hasar söz konusu. Hem arka camı patlamış hem de aracımızın tavanında hasar mevcut. Hastanenin 8’inci katında çift cam olarak tabir edilen camın dış yüzeydeki camı yerinden çıkıyor ve aşağıda aracımızın üzerine düşüyor. Allah’tan aracın içerisinde, eşim, çocuğum yoktu. Araçta zarar görecek kimse yoktu ama aşağıdan bir insan da geçebilirdi. Maalesef şu anda hastanenin başka camlarına baktığımızda sıkıntılı camların olduğunu görüyoruz. Yetkililerin bununla alakalı önlem almasını istiyoruz” dedi.

Hastanenin dış cephe camı, otomobilin üstüne düştü

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#Siirt#Hastane#Otomobil

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