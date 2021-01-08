Hastanelere aşı odası

Çin’den gelen koronavirüs aşılarının öncelikli olarak sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne yapılmasına sayılı günler kala Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 81 ile ‘Hastanelerde aşı uygulama odası oluşturulması’na yönelik bir yazı gönderildi. Yazıda, hastanelerde COVID-19 aşı uygulamaları ile ilgili tedbirler ve uygulama esasları şöyle sıralandı: “Kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için ‘aşı uygulama odası’ oluşturulacak. Aşı uygulama odası poliklinik oda standartlarını karşılayacak. Oda sayısı müracaat edecek kişi sayısına göre arttırılarak, bekleme ya da yığılmalar önlenecek.

HER 10 ODAYA BİR HEKİM

Yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5, yatak sayısı 51-199 arasında olanlarda 10, yatak sayısı 200-399 olan hastanelerde 15, yatak sayısı 400-999 arası olan hastanelerde 20, yatak sayısı 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası olacak. Ayrıca, her 10 aşı uygulama odasına 1 sorumlu hekim görevlendirilecek. Aşı uygulama oda sayısı 10’dan az olan hastanelerde en az bir hekimin görevlendirilmesi zorunlu olacak. Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılama ile ilgili gerekli kayıtlar tutulacak. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek. Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı, kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleşmesini sağlayacak.”

AŞILAMA RANDEVUYLA

Vatandaşların odaya ulaşımında hastanenin girişinden itibaren yönlendirme levhaları olacak veya yönlendirme elemanı ile ulaşım kolaylaştırılacak. Görevli elemanlar hastaneye girişte randevusuz gelen vatandaşları randevu çizelgesi uygun olan hekimin listesine işleyerek, aşı uygulama odasına yönlendirecek. Aşı uygulaması yapılacak vatandaşlar hastanelere randevu alarak gelecek. Aşı uygulama odasında sağlık personelinin kullanılmış iğneleri elinden bırakmadan ve etrafta dolaşmadan güvenli atık kutusuna atabileceği şekilde planlama yapılacak.