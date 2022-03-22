Hastanelerde randevu sistemi kalktı mı? Randevusuz hastaneye gidilir mi?

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Hastanelerde randevu sistemi hakkında detaylar yeniden belirlendi. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce “MHRS'de Poliklinik Muayene Randevuları” konulu resmi yazı tüm illere gönderildi. Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen yazı ile COVID nedeniyle uygulanmakta olan yalnızca MHRS sisteminden randevu alan hastalara muayene hizmetinin normalleşme sürecine geçilmiş olması nedeniyle hem randevusuz hem de randevulu hastalara bakılması şeklinde değiştirilmesi talep edildi.

Böylelikle artık hem randevulu hem de randevusuz hastalar devlet hastanelerinde muayene olabilecek.