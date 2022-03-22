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Hastanelerde randevu sistemi kalktı mı? Randevusuz hastaneye gidilir mi?

#Hastanede Ücretsiz Muayene Olur Mu#Hastaneye Randevusuz Gidilir Mi#Randevusuz Hastane
Hastanelerde randevu sistemi kalktı mı Randevusuz hastaneye gidilir mi

Hastanelerde randevu sistemi, pandemi sürecinde hafif tedbirlere geçilmesiyle birlikte kalktı mı sorusuyla gündemde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerde uygulanan MHRS randevu sistemi hakkında detaylar yeniden güncellendi. Peki, hastanelerde randevu sistemi kalktı mı? Randevusuz hastaneye gidilir mi? İşte, o konu hakkında bazı detaylar

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Hastanelerde randevu sistemi hakkında detaylar yeniden belirlendi. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce “MHRS'de Poliklinik Muayene Randevuları” konulu resmi yazı tüm illere gönderildi. Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen yazı ile COVID nedeniyle uygulanmakta olan yalnızca MHRS sisteminden randevu alan hastalara muayene hizmetinin normalleşme sürecine geçilmiş olması nedeniyle hem randevusuz hem de randevulu hastalara bakılması şeklinde değiştirilmesi talep edildi.

Böylelikle artık hem randevulu hem de randevusuz hastalar devlet hastanelerinde muayene olabilecek.

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#Hastanede Ücretsiz Muayene Olur Mu#Hastaneye Randevusuz Gidilir Mi#Randevusuz Hastane

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