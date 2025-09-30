Hastaneler, okullar susuz kaldı... Boru hattı patladı, kentte hayat durdu: 10 ilçede su kesintisi yaşanıyor

Haberin Devamı

CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci, Ankara'daki su sıkıntısının yaşandığı noktada gelişmeleri aktardı. Bekmezci'nin verdiği bilgiler şunlar oldu:

Ankara'da su krizine neden olan noktadayız. Burası Kesik Köprü Barajı su boru hattı. Ankara'nın su ihtiyacının önemli bir kısmı işte bu boru hatlarından karşılanıyordu ancak geçtiğimiz günlerde 3 boru hattından ikisinde patlama yaşandı. Görsüğünüz gibi buradaki iki boru basınca dayanamayarak patladı. Bunlar içme suyu taşıyan boru hattıydı. 500 metrelik kısımda deplase çalışmaları yapılıyor. Yani yeni aktarım noktası oluşturuluyor.

Ankara'da birçok ilçede kesinti yaşanıyor. Bir haftada bu arıza giderilir mi, başkentliler bunu merak ediyor. Yetkililer arızanın tamamının giderileceğini söyledi. İş makinelerinin çalışması aralıksız sürüyor.

HASTANE VE OKULLAR SUSUZ KALDI

10'dan fazla ilçede kesintiler devam ediyor. Hastaneler, okullar gibi önemli noktalar da var kesinti yaşanan. Buralara tankerlerle su götürülüyor. Eski boruların neden patladığı da merak edilen konulardan. Bu borular uzun yıllar kullanılmıştı ve bu borular fiberglass. Bu botular sert plastikten yapılıyor. Kolayda kırılabildiğini görebiliyorsunuz. Şu anda burada dayeni borular var. Bunların eni daha geniş eski borulardan.

Ankaralılar evlerinde su kesintisi olup olmayacağını da merak ediyor. Belediye vatandaşlara mesaj gönderiyor ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapıyor. Ankara kurak bir yaz geçirmiş ve barajlar kritik seviyeye düşmüştü. Üstüne bu patlama ile başkentlilerin su krizi daha da büyüyor.

ABB: SU MİKTARI YARI YARIYA AZALDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara’ya verilen su miktarı yarı yarıya azalmıştır. Bu nedenle şehir genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulanmaya başlanmıştır.

Kalıcı çözüm için çelik boru hattı döşeme çalışmaları başlamış olup yaklaşık 1 hafta içinde tamamlanması beklenmektedir. Çalışmalar tamamlanana kadar özellikle üst kotlarda su erişiminde aksaklıklar yaşanabilecektir.

Gün gün hangi bölgelerde kesinti yapılacağı, ASKİ’nin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.