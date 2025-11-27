×
Alkollü sürücünün tahlil oyunu! Hastanedeki görüntüler gerçeği ortaya çıkardı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 12:45

Ordu'da alkollü araç kullanmaktan para cezası uygulanan S.H. (29), hastanede kan örneğini vererek kanında alkol bulunmadığını ileri sürdü. Hastanede yapılan araştırmada; S.H.'nin arkadaşının kan örneği verdiği ortaya çıktı. 

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri tarafından 18 Eylül'de Perşembe ilçesi Kovanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen alkol denetimi sırasında 0.55 promil alkollü araç kullandığı tespit edilen S.H.'ye idari yaptırım uygulandı.

Alkol denetimi sonrası Fatsa Devlet Hastanesi'ne giden S.H., kan tahlili yaptırdı. Tahlil sonucunda kanında 0.00 promil alkol bulunduğunu ileri süren S.H., Perşembe Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Jandarmanın talebi sonrası mahkeme kararı ile hastanede yapılan araştırmada; idari yaptırım uygulanan S.H.'nin yerine arkadaşının kan örneği verdiği tespit edildi. Diğer yandan sürücü ile arkadaşının hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

