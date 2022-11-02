Hastaneden kaçırılan 3 günlük bebek bulundu: 5 gözaltı

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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde dün, 3 günlük olan kız bebek, babası taburcu işlemlerini yaparken kaçırıldı. Döndüğü odada bebeği göremeyen ismi açıklanmayan baba, polise haber verdi.

EVE BASKIN YAPILDI

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden bebeğin bir kişi tarafından hastaneden çıkarıldığını tespit etti. Bebeği kaçıran kişinin bindiği otomobili, mobese kameralarından takip eden polis, Haliliye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında kaçırılan bebek bulundu ve ailesine teslim edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bebeğin kaçırılmasıyla ilgili evde bulunan M.K. (18), A.K (17), A.K. (50), M.K. (48) ile H.K. (50) gözaltına alındı. Emniyette, şüphelilerden 3'ü, bebeği H.K. ve M.K.'ye vermek üzere kaçırdıklarını öne sürdü.

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Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.