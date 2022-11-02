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Hastaneden kaçırılan 3 günlük bebek bulundu: 5 gözaltı

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#Şanlıurfa#Bebek Kaçırma#Gözaltı
Hastaneden kaçırılan 3 günlük bebek bulundu: 5 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 15:53

Şanlıurfa'da, yeni doğan kız bebek, babası taburcu işlemleri yaptığı sırada hastaneden kaçırıldı. Polis, mobese kameralarından yola çıkarak bir eve düzenlediği operasyonda bebeği bulup, 5 kişiyi gözaltına aldı.

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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde dün, 3 günlük olan kız bebek, babası taburcu işlemlerini yaparken kaçırıldı. Döndüğü odada bebeği göremeyen ismi açıklanmayan baba, polise haber verdi.

EVE BASKIN YAPILDI

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden bebeğin bir kişi tarafından hastaneden çıkarıldığını tespit etti. Bebeği kaçıran kişinin bindiği otomobili, mobese kameralarından takip eden polis, Haliliye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında kaçırılan bebek bulundu ve ailesine teslim edildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bebeğin kaçırılmasıyla ilgili evde bulunan M.K. (18), A.K (17), A.K. (50), M.K. (48) ile H.K. (50) gözaltına alındı. Emniyette, şüphelilerden 3'ü, bebeği H.K. ve M.K.'ye vermek üzere kaçırdıklarını öne sürdü.

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Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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#Şanlıurfa#Bebek Kaçırma#Gözaltı

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