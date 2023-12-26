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Hastaneden ellerinde kelepçeyle kaçtı... Saklandığı evde böyle yakalandı! O anlar saniye saniye kaydedildi

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#Hırsız#Pendik#Polis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 11:57

Pendik’te elleri kelepçeli halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs bir eve saklandı. Ev sahibinin polise ihbarı üzerine şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalışırken, polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla camda asılı kaldı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre elleri kelepçeli bir halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs Batı Mahallesinde bir eve saklandı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

EVİN CAMINDA ASILI KALDI

Polis ekiplerini gören şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalıştı. Polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla şahıs evin camında asılı kaldı. Bina sakinlerinden biri balkon demirinden tutunan şahsa ellerini bırakması için sopayla vurdu.

Hastaneden ellerinde kelepçeyle kaçtı... Saklandığı evde böyle yakalandı O anlar saniye saniye kaydedildi

Olayı gören mahalleli sokağa döküldü. Kelepçesi açılan şahıs bir dükkanın tentesinin üzerine düştü. Mahalle sakinleri tenteden aldıkları şahsı polis ekiplerine teslim etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Hastaneden ellerinde kelepçeyle kaçtı... Saklandığı evde böyle yakalandı O anlar saniye saniye kaydedildi

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#Hırsız#Pendik#Polis

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