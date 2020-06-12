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Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 14:43,Son Güncelleme:

Hastaneden ambulans çalan şüpheli adliyeye sevk edildi

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Hastaneden ambulans çalan şüpheli adliyeye sevk edildi
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OKMEYDANI'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çalan ve yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Çetin A., adliyeye sevk edildi.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin önünde duran 34 VZ 3586 plakalı hasta nakil ambulansı, Çetin A. isimli kişi tarafından çalındı. Polis ekipleri tarafından Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde yakalanıp gözaltına alınan şüpheli Çetin A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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