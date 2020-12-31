Hastanedeki yangının şüphelisi oksijen cihazı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın hazırladığı raporda, yangının başlangıç noktasının ‘yoğun bakım servisinin orta salonunda, soldan ikinci yataktaki yüksek akım oksijen cihazı’ olduğu belirtildi. Raporda yangınla ilgili, “Yüksek akım oksijen cihazından kaynaklı yangın çıkmış olabileceği düşünülmektedir” denildi. Olay yerinde incelemede bulunan bilirkişi heyetinin hazırladığı ön inceleme raporunda ise “Yangının çıkış nedeninin, yoğun bakım ünitesinde bulunan 18 numaralı hasta ünitesine bağlı yüksek akımlı (High Flow) solunum cihazından kaynaklanan arıza olduğu tahmin edilmektedir” ifadesi kullanıldı.

BAKANLIK UYARMIŞTI

Gaziantep’teki yangından birkaç gün önce Sağlık Bakanlığı’nın yoğun bakım servislerinde kullanılan oksijen cihazlarıyla ilgili hastanelere bir uyarı yazısı gönderdiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu yazıda, oksijen cihazlarının bir kısmında yangınlar meydana geldiği yönünde bildirimler alındığı belirtilmişti.