Hastanedeki tacize 11 yıl sonra tazminat

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Hastanenin idari işler bölümünde çalışan görevli Mustafa G., S.K.’nin odasına doktor gibi girdi. Mustafa G., muayene etme bahanesiyle hasta kadını taciz etti. S.K.’nin şikâyeti üzerine hakkında dava açılan Mustafa G., “cinsel saldırı” suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada indirim yapmadı. Mustafa G., çalıştığı hastaneden de kovuldu.

Olay nedeniyle psikolojik tedavi görmeye başlayan mağdur kadın S.K., avukatı Levent Karakoç aracılığıyla hem hastane hem de Mustafa G. hakkında ayrı ayrı 50 bin TL’lik maddi manevi tazminat davası açtı.

HASTANE KABUL ETMEDİ

İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi, hastaneyi, kusursuz sorumluluk hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle 15 bin TL tazminata hükmetti. İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi de davalı Mustafa G.’nin davacı S.K.’nin vücut dokunulmazlığını ihlal ettiğini ve mağdura karşı cinsel saldırıda bulunmak suretiyle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.