Hastanedeki skandala tutuklama

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Şüphelilerin patoloji işlemlerinin yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarda yaptırılması konusunda hastaları zorladıkları ve bu şekilde 50 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edildi.

4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüphelilerden 10’u tutuklanmaları, biri ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerden bir profesör doktor, bir doçent doktor, bir uzman doktor, bir cerrahi tekniker, 2 medikal pazarlamacı ve bir sivil olmak üzere 7 kişi, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “İcbar suretiyle irtikap”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.