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Hastanedeki skandala tutuklama

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#YEDİKULE Göğüs Hastalıkları Hastanesi#Tutuklama#Bağış
Hastanedeki skandala tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 07:00

YEDİKULE Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastaların işlemlerini öne çekmek için ‘bağış’ ya da ‘medikal malzeme’ adı altında para aldıkları iddiasıyla 6’sı doktor 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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Şüphelilerin patoloji işlemlerinin yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarda yaptırılması konusunda hastaları zorladıkları ve bu şekilde 50 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edildi.

Hastanedeki skandala tutuklama

4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüphelilerden 10’u tutuklanmaları, biri ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerden bir profesör doktor, bir doçent doktor, bir uzman doktor, bir cerrahi tekniker, 2 medikal pazarlamacı ve bir sivil olmak üzere 7 kişi, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “İcbar suretiyle irtikap”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#YEDİKULE Göğüs Hastalıkları Hastanesi#Tutuklama#Bağış

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