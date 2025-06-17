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Hastanedeki iddialarla ilgili bakanlıktan açıklama: 6 kişi gözaltında

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#Sağlık Bakanlığı#Gözaltı#Soruşturma
Hastanedeki iddialarla ilgili bakanlıktan açıklama: 6 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 09:59

Bir kamu hastanesinde hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. idari ve adli soruşturma başlatıldığını ve 6 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir.

Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır.

Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Sağlık Bakanlığı#Gözaltı#Soruşturma

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