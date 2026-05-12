Hastanedeki iddialar sonrası operasyon: Aralarında doktorların da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 10:58

Samsun ve Ordu'da düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında doktorların da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bazı doktorların doğrudan veya medikal firmalar aracılığıyla hastalardan rüşvet aldıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli doktorlar İ.K, Ü.B, M.G.Ö. ve H.S.C'nin bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında, "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından adli işlem başlatıldı.

