Hastanedeki dehşet! Kızını silahla vurmaya çalışan baba tutuklandı

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Muayene için hastaneye giden kızına silahla saldırmaya çalıştığı iddiasıyla 29 Ekim'de gözaltına alınan M.D'nin (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.D. muayene için 29 Ekim'de kentteki bir hastaneye giden kızı E.D'ye silahla saldırmaya çalışmış ve polis ekiplerince engellenmişti. Hastanenin camlarına tabancayla ateş eden M.D. daha sonra binadaki boş bir odaya saklanmıştı. Teslim olması yönündeki çağrıya ateşle karşılık veren M.D. bölgeye sevk edilen özel harekat polislerince yakalanmıştı.