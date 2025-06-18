Hastanede skandal... Hastalardan para alan 11 şüpheli gözaltında

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İSTANBUL’da Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli 1 profesör, 1 doçent ve 4 doktor olmak üzere toplam 11 şüphelinin, hastaların tedavilerinde hastalardan maddi menfaat talep ettikleri ve hastaları başka özel sağlık kurumlarına yönlendirdikleri iddia edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, iddialar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında suç delillerinin tespit edilebilmesi amacıyla Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliklerinden alınan kararlar doğrultusunda şüpheliler hakkında teknik takip yapıldı.

‘YAKINLARININ HESAPLARINA AKTARDILAR’

Toplanan deliller ve müşteki beyanları doğrultusunda, hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde çalışan bir profesör ve bir doçent ile dört doktorun, diğer şüpheliler ile birlikte hareket ederek hastaneye gelen hasta veya yakınlarından, yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili olarak ameliyatın erkene alınması veya biyopsi işlemi için bağış ya da medikal malzeme alınması adı altında maddi menfaat temin ettikleri ileri sürüldü. Patoloji işlemlerinin yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarda yaptırılması konusunda hastaları zorladıkları ve müştekilerden temin ettikleri bu paraları yakınları üzerine kayıtlı banka hesaplarına aktardıkları ve bu şekilde 29 kişiden menfaat temin ettikleri öne sürüldü.

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Dün düzenlenen operasyonda 11 şüpheli, ‘örgüt faaliyeti çerçevesinde rüşvet’, ‘irtikap’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından gözaltına alındı.