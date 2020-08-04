Hastanede sahte doktor yaka kartıyla ilaç almaya çalışan şüpheli yakalandı

Olay, Merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı üzerinde bulunan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.G., boynuna sahte yaka kartı ve stetoskop takarak gece saatlerinde hastaneye geldi.

Hastanenin eczanesine gelen şüpheli buradan kimlik göstermeden ilaç talep edince hastane yetkilileri şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Polis, kendisini Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Bölümü'nde uzman doktor olarak tanıtan A.G.’nin boynundaki yaka kartının sahte olduğunu tespit etti ve şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.G.’nin yapılan incelemede hastaneden kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediği ve sahte yaka kartı taşıdığı belirlendi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.