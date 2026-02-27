Hastanede özel ders… Çocuklar öğrenerek iyileşiyor

Haberin Devamı

HASTANE sınıflarda, uzun süre tedavi görmek durumunda kalan öğrenciler eğitimlerine devam edebiliyor. Anaokulundan lise kademesine kadar zorunlu eğitim çağındaki tüm çocuklar bu sayede hem devamsızlık yüzünden sınıf tekrarı yaşamıyor hem de derslerinden geri kalmıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde ise dersler hastanedeki bir sınıfta değil, tedavi gören çocukların odalarında bire bir gerçekleşiyor. Böylece çocuklar odalarından ve ebeveynlerinden ayrılmadan ve tedavileri aksamadan öğretmenleriyle derslerini işleyebiliyor.

‘SİHİRLİ BAVUL’ GELİYOR

Hastanedeki öğretmenler İstanbul’daki Emin Ali Yaşin İlkokulu’na bağlı olarak görevlerini sürdürüyor. Okul öncesi ve özel eğitim öğretmeni olan Gökçe Alkan, her derse içinde birbirinden farklı ve renkli eğitim materyalleriyle dolu siyah bir bavulla gidiyor. Öğrencisinin odasına girerken “Sihirli bavul geldi, bakalım içinden bugün ne çıkacak” diyen Gökçe Öğretmen, hastanede eğitim ile ilgili gözlem ve deneyimlerini şöyle anlattı: “Hastane sınıfındaki ilk yılım ve göreve başlamadan önce böyle bir proje olduğunu bilmiyordum. İlk başlarda hastanede nasıl ders yaparım diye tedirgin olmuştum ama şimdi burayı okuldaki sınıfa tercih ediyorum. Çünkü çocuklar 10 dakika bile hastane odasında olduğunu unutup kendilerini boya kalemlerine, defterlerine ve kitaplarına verdiklerinde çok daha mutlu oluyor. Burada çocuklarla projeler de yapıyoruz.”

ÇOĞU KRONİK HASTALIĞA SAHİP

Prof. Dr. Alev Yılmaz, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi: “Uzun yıllardır bir hastane sınıfımız var. Hastalarımızın çoğu da kronik hastalığa sahip. Yani yıl içinde birkaç kez hastaneye yatıp çıkıyorlar. Bu süreçte derslerinden geri kalmamaları için uzun zamandır Milli Eğitim Bakanlığıyla işbirliği yapıyoruz.”

SINAVLARA DA GİREBİLİYORLAR

Hastanede görev yapan 35 yıllık sınıf öğretmeni Muzaffer Asar ise şöyle konuştu: “Yaklaşık 2 yıldır burada sınıf öğretmenliği yapıyorum. 20 öğrencimiz var. Buradaki dersler için çocukların istekli ve gönüllü olması gerekiyor. Eğer çocuğun hastanedeki yatış süresi 1 ayı geçerse eğitim gördüğü okulla irtibata geçip öğretmeninin hazırladığı soruları alıp öğrenciye sınav yapıyoruz.”

LGS VE YKS’YE HAZIRLIK

Hastane sınıfının matematik öğretmeni Gülşah Yıldız da, “Burada LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere destek oluyorum. Örneğin geçtiğimiz hafta LGS öğrencilerimle çalıştık. Onlarla 1 saat ders yapıyoruz. Uzun süre hastanede kalan çocuklar sınavlara hazırlanamayacağı için üzülüyor. Ancak hastanede bizi görünce mutlu oluyorlar” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE 102 HASTANE SINIFI VAR

Türkiye genelinde toplam 102 hastane sınıfındaki 204 öğretmen, tedavi gören öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gökçe Alkan, derslere ‘sihirli bavul’uyla giriyor.