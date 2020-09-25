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Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)
Haber Giriş: 25.09.2020 - 12:05 | Son Güncelleme:

Hastanede oksijen tüpü patladı, sağlık çalışanı yaralandı

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Hastanede oksijen tüpü patladı, sağlık çalışanı yaralandı
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ORDU'nun Ünye ilçesindeki devlet hastanesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 sağlık personeli yaralandı. Kolunda ve yüzünde yanıklar oluşan sağlık çalışanı tedaviye alındı.

Ünye Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde sabah saatlerinde hasta nakli sırasında seyyar oksijen tüpü, bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonucu hasta taşıyan sağlık personeli yaralandı. Kolunda ve yüzünde yanıklar oluşan sağlık personeli, aynı hastanede tedaviye alındı. Sağlık çalışanının genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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