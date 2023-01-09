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Hastanede maske takmak istemeyen hasta, zor anlar yaşattı

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#İzmir#Maske#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 19:26

İzmir'de bir hastanede maske takmadan doktora muayene olmak isteyen bir kadın, doktorun ısrarına rağmen maske takmak istemedi. Sağlık kuruluşlarında maske takma zorunluluğu olmadığını savunan hasta, kendisini maske takmadığı için muayene etmeyen doktoru da kameraya alarak Sağlık Bakanlığına şikayet edeceğini söyledi.

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Olay, dün Bornova ilçesinde bulunan Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde meydana geldi. Muayene olmak için iki çocuğu ile birlikte Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne giden Y.Ç., maske takmadığı için Doktor D.K. tarafından uyarıldı. Doktorun uyarılarına rağmen maske takmayan kadın, sağlık kuruluşlarında maske takmanın zorunlu olmadığını savundu. Diğer görevlilerin kendisine maske getirmesine rağmen, "Ben tuvalet kağıdı takmam" diyerek maske takmayı reddeden kadın, kendisini Sağlık Bakanlığı'na şikayet edeceğini söyleyerek Dr. D.K.'yi cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Randevusu olmamasına rağmen maske takması şartıyla hastasını muayene edeceğini söyleyen doktor, hastanın ısrarla bunu reddetmesi üzerine odaya güvenliği çağırdı.

BAŞKA BİR DOKTOR TARAFINDAN MUAYENE EDİLDİ

Öte yandan güvenlik görevlileri tarafından odadan çıkartılan kadının, yine aynı hastanede başka bir doktor tarafından muayene edildiği öğrenildi.

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#İzmir#Maske#Hastane

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