×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hastanede korkunç olay! 10’uncu kattan düşerek hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Hastane#Seyrantepe
Hastanede korkunç olay 10’uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 11:33

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde göğsünden bıçaklanan 21 yaşındaki Kudret Özcan, ambulansla Seyrantepe'de hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından genel cerrahi servisine alınan Özcan, akşam saatlerinde hastanenin 10’uncu katındaki pencereden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Poliste 8 suç kaydı olduğu öğrenilen Kudret Özcan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Olay, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Seyrantepe'de bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa’da gözünden bıçaklanan Kudret Özcan, olay günü saat 10.50 sıralarında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özcan’ın ilk müdahalesi hastanede yapıldı.

10'UNCU KATTAN DÜŞTÜ

Müdahalenin ardından 10’uncu kattaki genel cerrahi servisinde tedavi altına alınan Özcan, akşam saatlerinde bulunduğu katın pencere kısmından aşağı düştü. Acil giriş kapısının önüne düşen Özcan’ın sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

8 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Kudret Özcan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Özcan’ın poliste 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Motosiklet hırsızlığı' gibi suçlardan 8 kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Hastane#Seyrantepe

BAKMADAN GEÇME!