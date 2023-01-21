Hastanede karne günü

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Öğrencilere iki sürprizi olduğunu açıklayan Bakan Özer, şunları söyledi:

HERKESE KİTAP





“Bugün iki tane sürprizimiz var. Birincisi karne alan tüm öğrencilerimize kitap hediye ediyoruz. İkincisi ise bu iki haftalık tatilde kış kursu açıyoruz. Ayrıca, 6 Şubat’ta ikinci dönem başladığında ise tüm okul öncesi öğrencilerimize yemeklerini ücretsiz olarak ulaştıracağız. Bir de ortaöğretimdeki seçmeli derslerle ilgili bir uzatma haberimiz var. 31 Ocak’a kadar öğrencileriz seçmeli derslerini seçeceklerdi. Bunu 10 Şubat’a kadar uzatıyoruz. MEB’e bağlı 51 tane hastane sınıfımız var. Bakanlık olarak ihtiyaç olunan her noktaya eğitim hizmetini sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün 19 milyon öğrenci karne aldı. Tüm öğrencilerimizi kutluyor, iyi tatiller diliyorum.”