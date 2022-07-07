Hastanede ilaç yazılmayınca ortalığı birbirine kattı

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Olay, dün sabah saat 10.00 sıralarında Gemlik Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Rapor ile aldığı ilacı yazdırmak için psikiyatri kliniğine gelen Tamer Ali Sarı, kendisinde ilaç göründüğü için reçetesi yazılmayınca koridiorda yüksek sesle konuşarak tepki gösterdi. Sarı, kendisini uyaran güvenlik görevlileri Zafer Atıl (53) ile Özlem Özer’e (48) saldırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hastane koridorunda cep telefonuyla konuşan Sarı’nın, güvenlik görevlisi Zafer Atıl tarafından uyarıldığı görülüyor. Yüksek sesle konuştuğu için uyarılan Sarı, bunun üzerine Atıl’a yumruk atıyor. Diğer güvenlik görevlisi Özlem Özer de şüpheliyi engellemek isterken, darba maruz kalıyor. Hastane çalışanlarının ve hastaların araya girmesiyle güvenlik görevlileri saldırganın elinden kurtarılıyor.

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