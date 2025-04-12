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Hastanede doktorların skandal mesajları: Görevden uzaklaştırıldılar

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#Hastane#Doktor#Konya
Hastanede doktorların skandal mesajları: Görevden uzaklaştırıldılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 13:32

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalar yaptığı iddia edilen 2 asistan doktorun görevden uzaklaştırılıp, idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cildiye Bölümünde görev yapan asistan doktorların WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalarının sosyal medyada paylaşılması tepki topladı. Yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı.

Selçuk Üniversitesi’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#Hastane#Doktor#Konya

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