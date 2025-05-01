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'Hastanede cinsel istismar' iddiası üzerine inceleme başlatıldı

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#İstismar#Cinsel İstismar#Hastane
Hastanede cinsel istismar iddiası üzerine inceleme başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 10:36

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 'devlet hastanesinde cinsel istismar' iddiasına ilişkin, "Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır" denildi.

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Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Çözüm' sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'devlet hastanesinde cinsel istismar' başlıklı habere ilişkin açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullandı.

Hastanede cinsel istismar iddiası üzerine inceleme başlatıldı

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#İstismar#Cinsel İstismar#Hastane

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