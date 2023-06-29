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Hastanede çifte bayram yaşadılar

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Aliağa#Bayram
Hastanede çifte bayram yaşadılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 07:00

Zeliha Tütüncüoğlu ve Melih Tütüncüoğlu çiftinin 32’nci haftada dünyaya gelen ilk kızları Lila Tütüncüoğlu, toplam 47 gün kuvözde kaldıktan sonra ailesine kavuştu. Bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan genç çift, çifte bayram yaşadıklarını söyledi.

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İzmir Aliağa’da özel bir firmada çalışan Melih Tütüncüoğlu (39) ve Zeliha Tütüncüoğlu (36), geçen yıl eylül ayında bebeklerinin dünyaya geleceğini öğrendi. Çok istedikleri bebeklerine kavuşacağı günleri saymaya başlayan Zeliha Tütüncüoğlu, 21 haftalıkken yapılan amniyosentezin ardından 26’ncı haftada hamileliği ile ilgili bir komplikasyon geliştiği bilgisini aldı. Karaciğer ve safra kesesi asit oranlarının yükselişi anlamına gelen hamilelik kolestazı yaşayan Tütüncüoğlu, 32’nci haftada bebeğini dünyaya getirdi. Doğduğunda 46 santimetre uzunluğunda, 1.5 kilogram ağırlığında olan Lila bebek, 47 gün süren tedavisinin ardından taburcu olup yeni bir hayata başladı.

Bebeklerinin 2.5 aylık olduğunu ve 49 santimetre uzunluğa, 3 kilo 150 gram ağırlığa ulaştığını belirten Zeliha Tütüncüoğlu, “Bu süreçte korkularımız oldu ama hep pozitif kalmaya devam ettik. Kızımız çok güçlü çıktı maşallah bu konuda çok şanslıydık. Diğer prematüre bebeklere göre dış dünyaya hızlı adapte oldu. En çok doğumdan sonra hastaneden çocuksuz ayrılmak zoruma gitmişti” dedi.

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‘EŞİM BANA BEN ONA GÜÇ OLDUM’

Ailece mutlu bir bayram geçirmek istediklerini ifade eden baba Melih Tütüncüoğlu da “Süreç zordu. Eşim bana güç oldu, ben ona güç oldum. Bize çifte bayram oldu. Kızımızla beraber mutlu bir bayram geçirmek istiyoruz. Doktorların bazı kısıtlamaları var. Öpmek, koklamak sınırlı, ailelerle görüşmek sınırlı. Onu korumak için ailelerimizi bir süre daha uzak tutmak zorundayız” diye konuştu.

 

 

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#İzmir#Aliağa#Bayram

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