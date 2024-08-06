Hastanede bebek ölümünü Adli Tıp çözecek

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Bakırköy’de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde önceki gece sıcak su borusunun patlaması nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tavanı çökmüş, tedavi gören 8 bebeği, itfaiye ekipleri tahliye etmişti. Kuvözde tedavi gören prematüre bebek Karan, nakilden sonra hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayda kusur olup olmadığının bilirkişi incelemesi ve Adli Tıp’ın otopsi raporu sonucunda ortaya çıkacağını açıkladı.

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

Karan bebeğin annesi Büşra Şentürk, tüp bebek tedavisiyle bebeğinin 7’inci ayında prematüre olarak dünyaya geldiğini anlatarak “Çocuğumun ciğerlerine nakliye sırasında kan doluyor. Ben ne yollarla bu çocuğu elde ettim ve hastanenin belki de ufak denilebilecek kadar ihmalkarlığı yüzünden benim çocuğum şu anda hayatta değil” diye konuştu. Baba Turgut Şentürk ise, “Gece saat 03.20’de beni aradılar. Doktorumuz ‘Talihsiz bir olay yaşandı. Asma tavan arasından geçen 80 derecelik sıcak su borusu patladı’ dedi. Ve de buna bağlı tavanın çöktüğünü söyledi. Bazı bebekleri camı kırarak tahliye ettiklerini bazılarını da normal yerle tahliye ettiklerini söyledi. Tahliye sırasında bebeğimin ciğerlerine kan dolduğunu, o kanı tahliye edip tekrar müdahale ettiklerini ancak bebeği kaybettiğini söyledi” dedi. Aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.