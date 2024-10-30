Hastanede 'anne' dehşeti: Odanın kapısını kilitleyip kadın doktora makas ve su ısıtıcısı ile saldırdı

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Anne F.E.S, hastanede daha önce tedavi gören, çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğine yatışı yapılan çocuğunun durumuna ilişkin Uz. Dr. A.A.A. ile görüşmek istedi.

Geçmişte çocuk yoğun bakım kliniğinde tedavisi sırasında çocuğunun kolunun kırıldığı ve ilgilenilmediğini iddia eden F.E.S, kadın doktorun odasına girerek kapıyı kilitledi.

Çıkan tartışmada şüpheli odada bulunan makas ve su ısıtıcısıyla doktor A.A.A'yı darbetti. Şüpheli, odanın kapısını açmasının ardından güvenlik görevlilerince kontrol altına alındı.

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DOKTOR 12 YERİNDEN YARALANDI

"Beyaz Kod" butonuna basılması sonucu olay yerine hastane polisi çağrıldı. Baş, yüz, sırt ve boyun olmak üzere toplamda 12 yerinden yaralanan, ilk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan doktor tedavi altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E.S, burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Davaya müdahil olan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün şüpheli hakkında verilen karara itiraz ettiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itirazda bulundu.

Doktorun darbedilmesinin ardından hastanenin koridorlarında yaşanan olaylar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.