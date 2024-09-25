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Hastane ziyareti yolunda facia gibi kaza! 3 ölü, 2 yaralı

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#İzmir#Kaza#Alt Geçit
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 13:26

İzmir'in Konak ilçesinde, hastanedeki yakınlarını ziyarete gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, yokuş inerken bariyeri aşıp 5 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Kazada, araçtaki 5 kadından 3'ü öldü, 2'si ise yaralandı.

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Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastane ziyareti yolunda facia gibi kaza 3 ölü, 2 yaralı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastane ziyareti yolunda facia gibi kaza 3 ölü, 2 yaralı

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Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

KURYE: OTOMOBİL ÖNÜME DÜŞTÜ

Kurye Kubilay Beceren (30), "Battıçıktıda ilerlerken bir anda yukarıdan otomobil önüme düştü. Yardımcı olmaya çalıştık. 2i kişi sağdı. Otomobil üzerime düşebilirdi" dedi.

Hastane ziyareti yolunda facia gibi kaza 3 ölü, 2 yaralı

Otomobilin alt geçide düşme anı saniye saniye görüntülendi.

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#İzmir#Kaza#Alt Geçit

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