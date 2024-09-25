Hastane ziyareti yolunda facia gibi kaza! 3 ölü, 2 yaralı

Haberin Devamı

Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haberin Devamı

Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

KURYE: OTOMOBİL ÖNÜME DÜŞTÜ

Kurye Kubilay Beceren (30), "Battıçıktıda ilerlerken bir anda yukarıdan otomobil önüme düştü. Yardımcı olmaya çalıştık. 2i kişi sağdı. Otomobil üzerime düşebilirdi" dedi.

Otomobilin alt geçide düşme anı saniye saniye görüntülendi.