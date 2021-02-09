Kadir GÜNEŞ / DHA
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Hastane yolunda feci kaza!
Şanlıurfa’dan Osmaniye’ye arkadaşı Mehmet Halil Kurt (29) ile birlikte hasta ziyaretine giden Hıdır Yavuz’un (26) kullandığı 35 AGA 480 plakalı otomobil, önceki gece Tahir Arslan’ın arıza nedeniyle emniyet şeridine park ettiği 33 BRB 70 plakalı TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön bölümü TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Hıdır Yavuz ile yanındaki arkadaşı Mehmet Halil Kurt yaşamını yitirdi.
İhbarla olay yerine giden itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından yaşamını yitiren Yavuz ve Kurt'un cansız bedenlerini otomobilden çıkardı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan 2 çocuk babası Hıdır Yavuz ile 4 çocuk babası Mehmet Halil Kurt'un cenazeleri otopsilerinin ardından dün toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi.
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