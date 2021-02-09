Hastane yolunda feci kaza!

İhbarla olay yerine giden itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından yaşamını yitiren Yavuz ve Kurt'un cansız bedenlerini otomobilden çıkardı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan 2 çocuk babası Hıdır Yavuz ile 4 çocuk babası Mehmet Halil Kurt'un cenazeleri otopsilerinin ardından dün toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi.