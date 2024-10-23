Hastane yetkilileri vahşete böyle ortak olmuşlar

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YENİDOĞAN Çetesi iddianamesinde Esenler’deki Güney Hastanesi’nin sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu ile Beylikdüzü’ndeki Medilife Hastanesi Başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz, Bağcılar’daki Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur, Avcılar Hospital Başhekimi Fetin Rüştü Yıldız, Esenyurt’taki Reyap Hastanesi Başhekimi Hıdır Yüksel, Bağcılar’daki Şafak Hastanesi Başhekimi Semiha Yavuz, yine Bağcılar’daki TRG Hospital Başhekimi Volkan Karataş da şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, hastane sahipleri ve başhekimlerinin örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte yardım ederek kendilerinin de maddi çıkar sağladığı iddia edildi. Şüphelilerin yaptıkları bu işlemlerle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen kazancı 3 - 4 kat artırdıkları, hastane yönetimlerinin Fırat Sarı liderliğindeki örgüt ile elde edilen kârı oransal olarak paylaştığı öne sürüldü.

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Hastane sahibi ve başhekimlere ilişkin iddialar, iddianamede şu şekilde yer aldı:

‘GÖRÜNTÜLERİ SİLDİRDİ’

GÜNEY HASTANESİ SAHİBİ AYŞE MÜZEYYEN YURTOĞLU: 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK’ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledi. Kaya bebeğin ölümünün ardından kamera kayıtlarının alınmasını engellemek adına görüntüleri sildirerek suç delillerini gizleme ve yok etme suçunu işledi.

‘Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘örgüte bilerek isteyerek yardım etme’, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘ihmali davranışla kasten adam öldürme’ suçlarından cezalandırılması istendi.

BEYLİKDÜZÜ MEDİLİFE HASTANESİ BAŞHEKİMİ AHMET ATİLLA YILMAZ: Hayatını kaybeden Damla bebeğe, gerekli müdahale yapılmadı. 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK’ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledi.

‘Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘örgüte bilerek isteyerek yardım etme’ suçlarından cezalandırılması istendi.

‘ÖLÜMDE İHMAL SUÇU VAR’

MEDILIFE HASTANESİ BAŞHEKİMİ CAFER AKDUR: Öykü Helvacı, Havanur Karakoç ve Ayaz Karaduman bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işledi. 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK’ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledi.

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‘Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘ihmali davranışla kasten adam öldürme’, ‘örgüte bilerek isteyerek yardım etme’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

AVCILAR HOSPITAL BAŞHEKİMİ FETİN RÜŞTÜ YILDIZ: Danışmanlık hizmeti adı altında şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen tarafından yönetilen Medisens Şirketi’ne yasaya aykırı şekilde yenidoğan yoğun bakım ünitesinin işletmesini devretti. Ciro artırılması amacı ile yapılan usulsüzlüklere göz yumdu.

‘Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘ihmali davranışla kasten adam öldürme’, ‘örgüte bilerek isteyerek yardım etme’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

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‘YATIŞ SÜRELERİ UZUN’

REYAP HASTANESİ BAŞHEKİMİ HIDIR YÜKSEL: Hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK’ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün denetim raporunda, yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tedavi yönteminin yanlış olduğu ve hastaların ölümüne katkıda bulunduğu tespitleri yer aldı. Antibiyotik kullanma kurallarına uyulmadan kullanıldığı, hastaların yatış sürelerinin gereğinden uzun olduğu ifade edildi. Uzman heyet görüş raporunda Reyap Hastanesinde tedavi gören Miray Sena Bahadıroğlu, Mustafa Sezer, Asil Yılmaz Topcan, Asilhan Dağlı, Hilal Rana isimli bebeklere yapılan tedavilerde yanlış tedavi uygulandığı anlatıldı. ‘Örgüte bilerek isteyerek yardım etme’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçlarından cezalandırılması istendi.

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‘HER GECE 3 EX’LERİ VAR’

ŞAFAK HASTANESİ BAŞHEKİMİ SEMİHA YAVUZ: 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastaların basamaklarında oynama yapıp, gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK’ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledi. Fırat Sarı ve Nigar Kubilay arasında geçen konuşmada: “Semiha Hanım, Şafak’ta 45 hasta şuan deli gibi komplikasyonlu hasta kabul ediyor, her gece 3 tane ex’leri var, deneyimli hemşireleri yok” dediği ifade edildi.

‘Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

‘DOKTORSUZ YOĞUN BAKIM’

TRG HOSPİTAL BAŞHEKİMİ VOLKAN KARATAŞ: Doktorsuz şekilde yoğun bakım çalıştırdı ve bu ihmali nedeni ile bebek Kadan, hayatını kaybetti. 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki, hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK’ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işledi.

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‘Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘örgüte bilerek isteyerek yardım etme’, ‘ihmali davranışla kasten adam öldürme’ suçlarından cezalandırılması istendi.