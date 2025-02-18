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Hastane yerine şoför değişimine gitti!

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#Yavuzhan Güneş#Seyhan Güneş#Esenler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 19:31

İstanbul'da yaşlı bir kadın evinde fenalaştı ve hastaneye götürülmek üzere bir ambulansa alındı. Ancak iddiaya göre o ambulans, hasta araçtayken şoför değiştirmeye gitti ve kadını hastaneye yetiştirmek yerine sireni kapatıp dakikalarca ara sokaklarda dolaştı. Yaşlı kadın olaydan 4 ay sonra hayatını kaybederken oğlu ise duruma isyan etti. Ambulans görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı. Kanal D Haber'in özel haberi...

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Olay, İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşandı. Yavuzhan Güneş, annesi Seyhan Güneş'i ziyarete gitmişti. Yaşlı kadın fenalaştı, ilk müdahaleyi de oğlu yaptı. O sırada da hemen ambulans çağrıldı.

Eve gelen ambulans görevlileri yaşlı kadının kalp krizi geçirdiğini ve Başakşahir'de bir hastaneye götüreceklerini söylediler. Ambulans önde Yavuzhan Güneş ise hemen arkasında araçla takip ediyordu. İddiaya göre ambulans hastane yolundan çıktı. Sirenlerini ve ışıklarını kapatan ambulans 20 dakika boyunca Bağcılar'daki ara sokaklarda dolaşmaya başladı.

Genç adam ne olup bittiğini anlam veremedi, ta ki araçtan inene kadar.

İddiaya göre o ambulans, ara sokaklarda şoför değişimi için dolaşıyordu. Güneş, 4-5 şoför değişimi için beklediklerini söyleyerek yaşananlara isyan etti. Yavuzhan Güneş
şikayetçi oldu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de soruşturma açtı. yaşlı kadın ise olaydan 4 ay sonra hayatını kaybetti.

 

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#Yavuzhan Güneş#Seyhan Güneş#Esenler

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