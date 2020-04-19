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İSTANBUL
Haber Giriş: 19.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hastane yapımını inceledi

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Hastane yapımını inceledi
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Tarabya’daki Huber Köşkü’nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi’ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı.

27 gün sonra Huber’den çıkan Erdoğan’a yüklenici firma yetkilisinin yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

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