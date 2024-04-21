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Hastane tuvaletinde skandal! Yıllarca görüntü kaydetmiş

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#Hastane#Balıkesir#Gizli Kamera
Hastane tuvaletinde skandal Yıllarca görüntü kaydetmiş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 11:28

Balıkesir'de devlet hastanesinin kadınlar tuvaletine 'böcek' olarak tabir edilen gizli kamera düzeneği koyup, kayıt yapan bedensel engelli Tarık Özkan (40), tutuklandı.

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Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kadınlar tuvaletinde temizlik yapan personel, bulduğu çantayı açınca içerisinde 'böcek' olarak tabir edilen gizli kamera düzeneği olduğunu gördü. Personel, durumu hastane yetkililerine bildirdi.

Hastane tuvaletinde skandal Yıllarca görüntü kaydetmiş

Polise yapılan şikayet sonrası hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Tuvalete giren kişinin tekerlekli sandalyedeki Tarık Özkan olduğu belirlendi. Şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalanırken, incelenen bilgisayarında gizli kamera ile kaydedilen görüntüler çıktı.

Hastane tuvaletinde skandal Yıllarca görüntü kaydetmiş

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden ve 3-4 yıldır benzer görüntüler çektiğini söyleyen Tarık Özkan'ın, daha önce de toplu taşıma araçları ile kamuya açık alanlarda kadınların görüntülerini çektiği ve suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Tarık Özkan tutuklandı. 

Hastane tuvaletinde skandal Yıllarca görüntü kaydetmiş

 

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#Hastane#Balıkesir#Gizli Kamera

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