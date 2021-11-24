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Hastane tuvaletinde doğum yaptı, kaçarken yakalandı

#Zonguldak#Atatürk Devlet Hastanesi#Doğum
Hastane tuvaletinde doğum yaptı, kaçarken yakalandı

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine karın ağrısı şikayetiyle başvuran S.K. (20) tuvalette doğum yaptı. Bebeği bırakıp kaçmaya çalışırken yakalanan S.K., ifadesinde kuzeniyle rızası dahilinde yaşadığı ilişki sonrası hamile kaldığını söyledi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran S.K., bir süre sonra gittiği hastanenin tuvaletinde doğum yaptı. S.K., bebeği bırakıp tuvaletten çıktı. Bu sırada bebek ağlayınca hastaneden ayrılmaya çalışan S.K., sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yakalandı.

Hemşirelerin aldığı erkek bebek, yapılan sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İfadesi alınan S.K.'nin, kuzeniyle rızası dahilinde yaşadığı ilişki sonrası hamile kaldığını ve ailesinden gizlediğini söylediği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün, bebeği tedavisinin ardından koruma altına alacağı bildirildi.

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#Zonguldak#Atatürk Devlet Hastanesi#Doğum

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