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Hastane personeli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

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#Gıda Zehirlenmesi#Bafra Devlet Hastanesi#Sağlık
Hastane personeli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 17:44

Samsun'da Bafra Devlet Hastanesi'nde 10'u stajyer öğrenci, 50 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

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Bafra Devlet Hastanesi'nde öğle yemeğinde servis edilen trileçe tatlısını tüketen 40'ı hastane personeli, 10'u stajyer öğrenci olmak üzere toplam 50 kişide mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti görüldü.

Bu kişiler, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Personelin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Gıda Zehirlenmesi#Bafra Devlet Hastanesi#Sağlık

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