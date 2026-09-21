Hastane otoparkındaki araçta yüz binlerce ele geçirildi

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Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Narkotik timlerinin, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yaptığı çalışmada Mersin Şehir Hastanesi açık otoparkında panelvan tipi bir araç belirlendi. Belirlenen araçta yapılan aramada 256 bin 900 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Çalışmasına devam eden ekipler aracın sahibi 19 yaşındaki K.S.'nin adresine baskın yaptı. Evde yapılan aramada ise 413 adet ecstasy isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunun üzerine evde bulunan K.S., M.Ş.S., D.S. ve A.S. gözaltına alındı. 4 şüpheli adli işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği, şüphelilerin hastane ile bir bağlantısının olmadığı bildirildi.

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