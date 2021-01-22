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Gündem
Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 12:18 | Son Güncelleme:

Hastane otoparkında hafif ticari araç, alev aldı

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Hastane otoparkında hafif ticari araç, alev aldı
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AĞRI Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açık otoparkında hafif ticari araç, alev aldı. Yangın, hastane güvenlik görevlileri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açık otoparkındaki hafif ticari araç, sabah saatlerinde, motor kısmından alev aldı. Alevleri gören hastanenin güvenlik görevlileri, yangın söndürme tüpleriyle aracın yanına koşup, müdahale başladı. Bu sırada ihbarla otoparka gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesi sonucu yangın, söndürüldü. Çok sayıda aracın park halinde bulunduğu otoparktaki yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Diğer araçlara sıçramadan söndürülen yangında hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. 

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